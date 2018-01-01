ستراسبورج الفرنسي يجدد عقد حارسه الياباني كاواشيما موسمين

أعلن نادي ستراسبورج الفرنسي، اليوم، تمديد عقد حارس مرماه الياباني المخضرم ايجي كاواشيما لموسمين مقبلين.



وانضم كاواشيما لستراسبورج في 2018، ومن المتوقع أن يستمر دوره كحارس ثالث في الفريق الفرنسي خلف ماتز سيلز وبينجورو كامارا.



وشارك كاواشيما 36 عامًا في 90 مباراة مع المنتخب الياباني، كما شارك في كوبا أمريكا التي جرت في البرازيل مؤخرًا.