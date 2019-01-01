منتخب اليد تحت 21 سنة يفوز على فرنسا 37-32 ببطولة العالم

فاز منتخب مصر لكرة اليد تحت 21 سنة على نظيره الفرنسى بنتيجة 37-32 فى الجولة الخامسة والأخيرة بالمجموعة الثانية ببطولة العالم للشباب المقامة حاليا بإسبانيا، ففى الشوط الأول تقدم المنتخب الوطنى بنتيجة 20-16.. وواصل تقدمه فى الشوط الثانى لينتهى اللقاء بفوزه بنتيجة 37-32.

وبهذه النتيجة، يكون المنتخب تأهل لدور الـ١٦ كأول المجموعة حيث حقق العلامة الكاملة بالفوز فى جميع مواجهاته بالمجموعة.

لقد ارتفع رصيده إلى 10 نقاط فى صدارة المجموعة، يليه السويد برصيد 8 نقاط ثم فرنسا 6 نقاط وكوريا الجنوبية 4 نقاط ونيجيريا نقطتين وأخيرًا إستراليا دون نقاط.. لتتأهل منتخبات مصر والسويد وفرنسا وكوريا الجنوبية لدور الـ16 المقبل، على أن تلعب نيجيريا وإستراليا مباريات تحديد المراكز من 17 وحتى 24، وستحصل جميع الفرق على راحة غدًا الثلاثاء، على أن تقام مباريات دور الـ16 بعد غد الأربعاء.

