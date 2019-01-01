لايبزج الألماني يتعاقد مع "امبادو" من تشيلسي

تعاقد نادي لايبزج الألماني اليوم الإثنين، مع الويلزي الدولي إيثان إمبادو على سبيل الإعارة حتى 2020 قادما من تشيلسي الإنجليزي.

وقال إمبادو: "لقد شاهدت في السنوات الأخيرة مدى تطور اللاعبين الشباب في لايبزج، إنها خطوة مثالية لي".

وشارك إمبادو البالغ من العمر 18 عاما في ثماني مباريات مع منتخب ويلز الأول.

وبات إمبادو رابع صفقات لايبزج هذا الصيف استعدادا للموسم الجديد من البوندسليجا.