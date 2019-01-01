أصبح من المؤكد الآن رحيل المهاجم والجناح الويلزي جاريث بيل عن صفوف ريال مدريد الإسباني ضمن عمليات سوق الانتقالات الصيفية الحالية بل وخلال الساعات القليلة القادمة.



وأكد برنامج “الشيرينجيتو” الإسباني أن الويلزي جاريث بيل يستعد الآن للرحيل عن ريال مدريد والانتقال إلى الصين تحديدًا إلى نادي جيانغسو سونينغ “جيانج”.



وذكر البرنامج الإسباني أن الاتفاق بين جميع أطراف صفقة انتقال بيل إلى الصين تم بشكل كبير وأن الجميع ينتظر فقط الاعلان الرسمي.



وأثار نادي جيانغسو سونينغ الصيني الجدل بالقيام بمتاعبة حساب جاريث بيل الرسمي على الانستجرام، بعد يوم واحد فقط من إعلان المدرب الفرنسي زين الدين زيدان رحيل الويلزي عن صفوف النادي الملكي.