"زياش" ينضم لمعسكر أياكس الإعدادي

بدأ المغربي حكيم زياش نجم أياكس أمستردام الهولندي التحضير للموسم الكروي الجديد، على الرغم من عدم وضوح مستقبله مع النادي الهولندي.



ونشر الحساب الرسمي لأياكس على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو يظهر فيه المهاجم المغربي وهو في طريقة لملعب التمارين.



وسيكتفي زياش بالقيام بتدريبات بدنية على انفراد طوال الأسبوع الحالي، على أن ينتظم في التدريبات الجماعية عند اكتمال لياقته البدنية.



وخضع زياش لفترة راحة لمدة 17 يوما، وبالتحديد منذ المواجهة التي جمعت منتخب المغرب أمام بنين لحساب ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا مصر 2019، والتي شهدت توديع "أسود الأطلس" للبطولة عقب خسارتهم بركلات الترجيح.



ولم تتضح الصورة نهائيا بخصوص مستقبل نجم "أسود الأطلس" مع أياكس أمستردام الهولندي، في ظل تواجد رغبة من أندية أووربية عدة في التعاقد معه.



وتسعى أندية نابولي الإيطالي وبايرن ميونيخ الألماني للظفر بتوقيع زياش، خاصة بعد المستوى المتميز الذي ظهره عليه الموسم الماضي مع أياكس ومساهمته في حصد الفريق للقبي الدوري الهولندي وكأس هولندا، فضلا عن الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا



يذكر أن القيمة السوقية لزياش شهدت ارتفاعا ملحوظا، بحسب موقع "ترانسفير ماركت"، حيث وصلت لمبلغ 40 مليون يورو بعد أن كانت في حدود 25 مليون يورو في السنة الماضية.