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رياضة

أياكس ضد باوك أبرز مباريات الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا

الإثنين 22/يوليه/2019 - 04:58 م
جريدة الدستور
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أسفرت القرعة التي جرت في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الإثنين، بمدينة "نيون" السويسرية، والخاصة بالدور التمهيدي الثالث لحجز بطاقة التأهل لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا موسم 2019- 2020، عن عدة مواجهات أبرزها أياكس أمستردام الهولندي مع باوك اليوناني.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب في أحد أيام 6 أو 7 أغسطس المقبل، على أن تلعب مباراة الإياب بتاريخ 13 من نفس الشهر.

وأسفرت القرعة أيضا عن مواجهة آيندهوفن الهولندي مع لاسك النمساوي في حال فوز الأخير في الدور التمهيدي على بازل السويسري.

وينتظر بورتو البرتغالي، الذي تواجد باستمرار في دوري الأبطال خلال النسخ الأخيرة، مواجهة صعبة أمام كراسندور الروسي.

ومن ضمن المباريات أيضا، المواجهة التي ستجمع بين بروج البلجيكي ودينامو كييف الأوكراني، وإسطنبول باشاك شهير التركي مع الفائز من مواجهة فيكتوريا بالزن وأولمبياكوس اليوناني.

يذكر أن أياكس أمستردام وصل في النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا، إلى الدور نصف النهائي بعدما تخطى أندية عملاقة على غرار ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، إلا أنه ودع البطولة على يد توتنهام الإنجليزي بعد مواجهة ماراثونية انتهت في مجموع المباراتين بنتيجة 3-3، ولكن الفريق الإنجليزي تأهل للمباراة النهائية بتطبيق قاعدة الهدف خارج الأرض حيث انتهت مباراة الذهاب 1-0 لأياكس وفاز توتنهام إيابا 3-2.

وكان ليفربول الإنجليزي نجح في الفوز بلقب النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا على حساب مواطنه توتنهام في النهائي بهدفين دون رد.
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