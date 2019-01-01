دي ليخت: "الجميع نصحوني بالانتقال إلى برشلونة"

اعترف ماتياس دي ليخت، مدافع يوفنتوس الإيطالي، أن الكثير من الناس نصحوه بالانتقال إلى برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

دي ليخت أعلن بنهاية الموسم الماضي رحيله عن أياكس، وكان برشلونة أبرز المهتمين بالتعاقد مع اللاعب، قبل أن يحسم يوفنتوس الصفقة لصالحه.



ماتياس تحدث في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية، قائلًا: "كان هناك الكثير من الناس الذين نصحوني بالانتقال إلى برشلونة، نظرًا للعلاقة التاريخية بين أياكس وبرشلونة".





وأضاف: "قلت لنفسي أن عليّ تحليل كل شيء واختيار ما هو الأفضل بالنسبة لي، لذلك اخترت الانتقال إلى يوفنتوس".



وأشار: "لقد تحدثت مع دي يونج في كثير من الأحيان، عن ما كنا سنفعله، لقد كنا صادقين مع بعضنا البعض، كان من الرائع لو لعبنا سويًا، ولكن في هذه المهنة يجب ألا تعتمد على قرار عاطفي".



وأكمل: "لقد ألقيت نظرة على جميع الإيجابيات والسلبيات، في النهاية اخترت يوفنتوس، لأنه النادي الذي يناسبني وأشعر بالرضا التام على هذا القرار".



وأعرب عن انزعاجه بالأنباء التي أشارت إلى رفض مانشستر يونايتد للتعاقد معه: "فجأة وجدت تقارير تشير إلى أن النادي لم يكن يحب التعاقد معي، لكنني كنت هادئ جدًا، رغم انزعاجي بهذه الشائعات".



وأردف: "أزعجتني أيضًا التقارير التي أشارت إلى انتقالي ليوفنتوس من أجل المال، هذا هراء، المال لم يلعب اي دور في اختياري، وكل من يعرفني يتأكد من صحة كلامي، مينو رايولا وكيلي فقط هو من يتعامل مع الجزء التجاري، لكن هذا لم يحدث إلا بعد أن يعرف قراري الرياضي في المقام الأول".