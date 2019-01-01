دي ليخت يدافع عن رايولا

رد ماتياس دي ليخت، مدافع يوفنتوس الإيطالي، على شائعات رفض مانشستر يونايتد التعاقد معه بسبب أن والده كان سمينًا.



دي ليخت أعلن رحيله عن أياكس في مايو الماضي بعد نهاية الموسم، وارتبط بالانتقال للعديد من الأندية الأوروبية، أبرزهم مانشستر يونايتد وبرشلونة وباريس سان جيرمان.



ماتياس اثناء ارتباط انتقاله لمانشستر يونايتد، انتشرت تقارير صحفية، عن رفض النادي الإنجليزي التعاقد مع الهولندي، بسبب أن والده كان سمينًا، وطبيعة حسم دي ليخت قابلة للسمنة مثل والده.



صحيفة "آس" الإسبانية، نقلت تصريحات اللاعب الذي رد قائلًا: "كانت هناك دائمًا اشياء جديدة تظهر كل يوم عن توقيعي لأحد الأندية".



وأضاف: "قرأت ذات مرة أنني لم أوقع لنادٍ ما لأن والدي كان سمينًا ويمكن أن أكون مثله، وهو أمر سخيف للغاية، ولا يوجد له أي أساس من الصحة".



التقارير التي انتشرت حينذاك، أن أحد الكشافين لنادي مانشستر يونايتد في هولندا، أبلغ إدارة الشياطين بأن ماتياس سيكون مثل والده، ولن يتمكن من فقدان وزنه بسهولة.



ودافع اللاعب الهولندي عن مينو رايولا وكيله، الذي أشارت الصحف على أنه كان صاحب القرار النهائي في انتقاله ليوفنتوس، من أجل الحصول على عمولة أكبر.



وقال ماتياس: "مينو لا يهتم بهذه الأخبار على الاطلاق، وما يقولونه عنه كذب، هو لم يتدخل في قراري نهائيًا، ودائمًا ما تكون لدي صورة إيجابية عنه".



دي ليخت شارك لأول مرة مع يوفنتوس أمس في مواجهة توتنهام بكأس الأبطال الدولية الودية، بعدما دخل بديلًا في الشوط الثاني للإيطالي ليوناردو بونوتشي.