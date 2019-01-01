إندبندنت: مانشستر يونايتد يرصد 160 مليون يورو لضم ماجواير وفيرنانديز

أفادت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي مانشستر يونايتد يرصد 160 مليون يورو لحسم انتقال الثنائي هاري ماجواير وبرونو فيرنانديز.

النادي الإنجليزي تعاقد مع الثنائي جيمس من سوانزي وبيساكا قادمًا من كريستال بالاس، مقابل 67 مليون يورو.



وقبل إغلاق سوق الانتقالات في الدوري الإنجليزي، يسعى النادي الأحمر في التعاقد مع مدافع ليستر سيتي ونجم سبورتنج لشبونة.



صحيفة "إندبندنت" الإنجليزية، أكدت بأن مانشستر يونايتد يرصد 160 مليون يورو، لحسم التعاقد مع ماجواير وبرونو فيرنانديز، وكلاهما لا يمكن التعاقد معهم بأقل من ذلك.



لم يتمكن الشياطين الحمر من تخفيض مطالبات ليستر سيتي في التخلي عن هاري ماجواير، مما يجعل النادي يدفع 90 مليون يورو + 10 مليون متغيرات، ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي قريبًا.



برونو فيرنانديز، الذي يمكن أن يسهل عملية مغادرة بول بوجبا، خاصة وأن النادي يريد أن تكون الصادرات والواردات على خط متساوي.



لاعب سبورتنج لشبونة يقدر قيمته بـ 70 مليون يورو، ولا ينوي النادي البرتغالي التخلي عن لاعبه بأقل من هذا لامبلغ، لذلك سيكون على مانشستر يونايتد أن يحسم الصفقة في أقرب وقت.



بول بوجبا هدفًا لريال مدريد، واللاعب نفسه صرح بأن عليه أن يخوض تجربة جديدة، ومن المتوقع أن ينتقل حسب ما أفادت الصحيفة، لأن النادي الإنجليزي يسعى لانعاش خزائنه من أجل أن تغطي انفاقات الصفقات في الصيف.