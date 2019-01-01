سيليسين: اللعب في فالنسيا أفضل من مقاعد بدلاء برشلونة

يرى ياسبر سيليسين، حارس مرمى نادي برشلونة السابق والمنتقل حديثًا إلى صفوف فالنسيا أن هذه الخطوة كانت الأفضل بالنسبة لمسيرته الكروية.

وحل الهولندي ضيفًا على صحيفة ماركا الإسبانية، في حوار نشرته، صباح اليوم الإثنين، للحديث عن الأسباب التي دعته للإقدام على الرحيل من "كامب نو".



وقال سيليسين: "اخترت فالنسيا بسبب رغبتي في المشاركة، ولأنه ناد ذو تاريخ كبير والانتقال له سيمنحني فرصة كبيرة للظهور في المباريات".



وتابع: "رحيلي عن برشلونة لم يكن بسبب أي مشكلة، ولكن الشيء الأهم بالنسبة لي هو اللعب وهو السبب الوحيد الذي جعلني انتقل إلى هنا، لذلك لم تكن تلك الخطوة عودة إلى الوراء".



وأضاف: "المعادلة بسيطة، اللعب في فالنسيا أفضل من البقاء على مقاعد البدلاء في برشلونة".



وانتقل سيليسين إلى صفوف الخفافيش قبل أسابيع، بمقابل مادي قيمته 35 مليون يورو ولمدة 4 سنوات مقبلة.