بن ناصر يجري الكشف الطبي في ميلان

اقترب الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، من حسم انتقاله رسميًا لميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

بن ناصر تألق في كأس أمم إفريقيا الأخيرة بمصر والتي فاز بها منتخب بلاده، وحصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة.



تألق بن ناصر قاده للانتقال إلى ميلان الذي أصبح وشيكًا للغاية، بعد توصل النادي اللومباردي مع إمبولي على ضم اللاعب.



شبكة "سكاي" الإيطالية، أكدت بأن اللاعب سينتقل إلى ميلان بموجب عقد مع إمبولي حتى عام 2021، مقابل 16 مليون يورو، يحصل عليهم ناديه.



ومن المتوقع أن يعلن النادي رسميًا خلال ساعات انتقال اللاعب الجزائري، بعدما وصل إلى عيادات ميلانو لكي يخضع للفحص الطبي تمهيدًا للتوقيع على عقود انضمامه رسميًا.



ميلان واجه منافسه مع أولمبيك ليون على ضم اللاعب الجزائري الشاب، ولكن استطاع الروسونيري حسم الصفقة لصالحه في النهاية.