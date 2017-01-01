السيطرة على 90% من حرائق وسط البرتغال

أعلن رجال الإطفاء البرتغاليون، الإثنين، السيطرة على 90 في المئة من حرائق الغابات الهائلة التي اجتاحت منطقة جبلية، مخلفة عشرات الجرحى، محذرين من تجدد الحرائق بفعل الرياح القوية.

وانتشر أكثر من 1700 رجل إطفاء في محاولة لمحاربة الحرائق في منطقة كاستيلو برانكو الحرجية، على بعد 200 كلم (120 ميلا) إلى الشمال من لشبونة.

وأفاد المتحدث باسم قوة الحماية المدنية البرتغالية بيدرو نونيس، في مؤتمر صحفي في بلدة سيرتا وسط البلاد، بأنه تمت "السيطرة على 90 في المئة من الحرائق".

وقال نونيس: "على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلت طوال الليلة الماضية، ما زال 10 في المئة من الحريق نشطا بشكل رئيسي في المناطق التي يصعب الوصول إليها".

وأصيب حوالي 30 شخصا في الحريق، الذي اندلع السبت بفعل الحرارة المرتفعة، بينهم ثمانية من رجال الإطفاء، وفقا لوزارة الداخلية.

وتم إجلاء مدني أصيب بحروق بليغة على متن مروحية إلى لشبونة.

وحسب نونيس، من المتوقع هبوب رياح في فترة ما بعد الظهر، حيث ستصل سرعتها إلى 35 كلم في الساعة.

وأضاف: "سنواجه يوما صعبا، فالرياح كانت المحرك الرئيس لهذه النيران".

ويتشكل وسط البرتغال من جبال مغطاة بالغابات الكثيفة التي تتعرض للحرائق بانتظام، وتسبب حريقان منفصلان، في أكتوبر 2017، بوفاة 114 شخصا.