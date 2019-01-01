الخميس.. خالد سرور يفتتح المعرض الجماعي "إسكندرية"

يفتتح الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، في السادسة مساء الخميس المقبل، المعرض الجماعي "إسكندرية"، بقاعة أجيال 2 بمركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية، وذلك بالتعاون مع نادي الكاميرا لأتيليه الإسكندرية بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الإسكندرية.



ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى يوم الأحد الموافق 4 أغسطس المقبل، يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى السادسة مساء عدا يومي الجمعة والإثنين، بمقر المركز.



ويشارك بالمعرض عدد من الفنانين وهم: أحمد البلاسي، أحمد راضي، صبري أبوعجيلة، ضحى البسطويسي، مصطفى راشد، نائلة عطية، وفاء موسى، يحيى زويل، محمد السيد، محمد فوزي علي، ميرفت سلطان، هالة سلامة، محيي الدين قبطان، ليلى القوني.