الخميس.. خالد سرور يفتتح المعرض الجماعي "إسكندرية"
الإثنين 22/يوليه/2019 - 04:51 م
آلاء حسنطباعة
يفتتح الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، في السادسة مساء الخميس المقبل، المعرض الجماعي "إسكندرية"، بقاعة أجيال 2 بمركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية، وذلك بالتعاون مع نادي الكاميرا لأتيليه الإسكندرية بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الإسكندرية.
ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى يوم الأحد الموافق 4 أغسطس المقبل، يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى السادسة مساء عدا يومي الجمعة والإثنين، بمقر المركز.
ويشارك بالمعرض عدد من الفنانين وهم: أحمد البلاسي، أحمد راضي، صبري أبوعجيلة، ضحى البسطويسي، مصطفى راشد، نائلة عطية، وفاء موسى، يحيى زويل، محمد السيد، محمد فوزي علي، ميرفت سلطان، هالة سلامة، محيي الدين قبطان، ليلى القوني.
ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى يوم الأحد الموافق 4 أغسطس المقبل، يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى السادسة مساء عدا يومي الجمعة والإثنين، بمقر المركز.
ويشارك بالمعرض عدد من الفنانين وهم: أحمد البلاسي، أحمد راضي، صبري أبوعجيلة، ضحى البسطويسي، مصطفى راشد، نائلة عطية، وفاء موسى، يحيى زويل، محمد السيد، محمد فوزي علي، ميرفت سلطان، هالة سلامة، محيي الدين قبطان، ليلى القوني.