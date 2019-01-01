نبيل فقير على رادار الليجا

اقترب" نبيل فقير" مهاجم منتخب فرنسا وقائد "أولمبيك ليون"، من الانضمام إلى "ريال بيتيس "خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث سافر إلى إسبانيا اليوم الإثنين، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لإتمام الصفقة.



وحسم نبيل فقير، لاعب منتخب فرنسا وقائد "أولمبيك ليون"، وجهته المقبلة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وأكدت صحيفة "ليكيب الفرنسية"، عبر موقعها على الإنترنت، أن صفقة انتقال فقير إلى ريال بيتيس تمت، وأن اللاعب سافر إلى إسبانيا، اليوم الإثنين، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.



وكشفت عن أن خزينة ليون ستنتعش بمبلغ قيمته 20 مليون يورو من بيع "فقير"، إضافة إلى 10 ملايين يورو إضافية و20 بالمائة من عائد انتقاله لفريق آخر مستقبلًا.



ولفتت الصحيفة إلى أن قائد "أولمبيك ليون" سيلحق بشقيقه الأصغر "ياسين فقير" في صفوف النادي الإسباني.



وتابعت أنه بانتقال" نبيل فقير" إلى "ريال بيتيس"، تنتهي آمال أندية أخرى طاردته في الفترة الأخيرة، أبرزها عملاقي الكالتشيو، "نابولي" و"ميلان".