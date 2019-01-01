ولي عهد أبو ظبي والرئيس الصيني يبحثان القضايا المشترك

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة مع الرئيس الصيني "شي جين بينع" العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية ذات الإهتمام المشترك، خلال لقاء ثان جمعهما مساء اليوم في دار ضيافة الدولة بالعاصمة (بكين).



وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إنه يؤيد تماما مبادرة الرئيس الصيني حول بناء مجتمع ذي مصير مشترك للبشرية، مشيرا إلى رغبة بلاده في تعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

وأضاف محمد بن زايد آل نهيان "محادثاتي معكم هذا الصباح كانت مثمرة ومفيدة للغاية، حيث تبادلنا الآراء بشأن العلاقات الثنائية والوضع الدولي. وبفضل الجهود المشتركة للجانبين، كان التعاون بين البلدين مثمرا، وأعتقد أننا سنشهد عددا من اتفاقات التعاون العملي المتبادلة ستعود بالفائدة على البلدين والشعبين".

من جانبه، قال الرئيس الصيني "شي جين بينغ" –خلال اللقاء الذي حضره عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" وعضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب "يانغ جيه تشي"- إن المحادثات التي جرت صباح اليوم حققت نتائج مثمرة، ما يعكس أهمية وقوة العلاقات بين البلدين، والطبيعة الغنية والاستراتيجية لهذه العلاقات.

وأضاف بينغ أن دولة الإمارات العربية المتحدة قدمت إسهامات مهمة في تعزيز التفاهم المتبادل بين مختلف الحضارات، وهو ما حظي بإشادة واسعة من المجتمع الدولي، داعيا البلدين إلى تعزيز الحوار بين الحضارات، والشراكة الاستراتيجية الشاملة وبعيدة المدى بين الصين والإمارات، وأن يقدما إسهامات جديدة للسلام والتنمية المشتركة في العالم.