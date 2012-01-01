الفرنسي ماركوس تورام إلى مونشنجلادباخ

انتقل المهاجم الفرنسي ماركوس تورام، نجل المدافع الدولي السابق ليليان تورام، من جانجان إلى بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني بعقد لأربعة مواسم بحسب ما أعلن الأخير، الاثنين.



ولم يكشف مونشنجلادباخ الذي يخوض هذا الموسم مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج"، عن قيمة صفقة اللاعب البالغ 21 عاما، لكن وسائل الإعلام أشارت إلى أنها تتراوح بين 10 و12 مليون يورو، ما يجعله أغلى لاعب في تاريخ جانجان الذي هبط في نهاية الموسم الماضي الى الدرجة الثانية.



وأشاد المدير الرياضي لمونشنجلادباخ ماكس إيربل بتورام، قائلا "نحن سعداء جدا بالتعاقد مع ماركوس. إنه مهاجم سريع، قوي البنية وخطير أمام المرمى".



وبعد أن بدأ مسيرته الكروية في سوشو الذي وقع معه أول عقد احترافي (2012-2015)، دافع هذا اللاعب العملاق (1،92 م) عن ألوان غانغان لموسمين وسجل 12 هدفا في مبارياته الـ64 في الدوري الفرنسي.



وتبقى أفضل لحظات تورام الموسم المنصرم في الدور ربع النهائي لمسابقة كأس رابطة الأندية المحترفة حين أقصى باريس سان جرمان حامل اللقب بتسجيله ركلة جزاء لجانجان (2-1) في الوقت بدل الضائع.



وسينضم تورام الى مواطنه الحسن بليا الذي كان أفضل هداف لمونشنجلادباخ (12 هدفا) في موسمه الأول مع الفريق الألماني الذي أنهى الدوري المحلي خامسا.