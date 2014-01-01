هورتون يتلقى خطاب تحذير إثر تصرفه على منصة التتويج ببطولة العالم

تلقى السباح الأسترالي ماك هورتون رسالة تحذير إثر تصرفه الاحتجاجي إزاء منافسه الصيني سون يانج خلال مراسم التتويج عقب سباق 400 متر حرة، في بطولة العالم للسباحة المقامة حاليا في مدينة جوانجو الكورية الجنوبية.



واجتمع المجلس التنفيذي لاتحاد الدولي للسباحة "فينا" اليوم الإثنين في جوانجو وقرر "إرسال خطاب تحذير إلى الاتحاد الأسترالي للسباحة وإلى ماك ورتون"، حسب ما ذكره المجلس في بيان.



وكان هورتون، الفائز بفضية السباق، قد رفض أمس الأحد مصافحة الفائز بالميدالية الذهبية سون أو التصوير إلى جانبه، كما رفض الوقوف إلى جانبه على منصة التتويج.



وذكر المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي "يحترم اتحاد فينا حرية التعبير، ولكن يجب ممارسة ذلك في السياق الصحيح".



وأضاف "كما هو الحال في جميع المنظمات الرياضية، يفترض أن يدرك رياضيونا ومرافقوهم مسؤولياتهم في احترام قواعد فينا وألا يستغلوا الفعاليات التابعة للاتحاد في إظهار مواقف شخصية أو إيماءات".



ويعد سون وهورتون غريمين تقليديين منذ فترة طويلة، وقد وصف هورتون منافسه الصيني بأنه محتال، فيما يتعلق بالمواد المحظورة، وذلك قبل أن يتوج سون بذهبية 400 متر حرة في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.



وكان سون، الذي واصل هيمنته على السباق بإحراز ذهبيته للمرة الرابعة في بطولة العالم، قد خضع للإيقاف لمدة ثلاثة أشهر في عام 2014 بسبب المنشطات.



ويشارك سون في البطولة الحالية رغم أنه مدرج في قضية لدى محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) تتعلق بعينات خاصة باختبارات منشطات، جرى إتلافها العام الماضي.