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عالم

الأردن يدين هدم إسرائيل منازل فلسطينية بالضفة الغربية

الإثنين 22/يوليه/2019 - 04:47 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أدان الأردن بشدة، الإثنين، هدم إسرائيل منازل فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، مطالبًا بالوقف الفوري لهذه الممارسات "الهادفة للتهجير القسري للسكان".

وعبر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة، في بيان، عن إدانة المملكة إقدام السلطات الإسرائيلية اليوم الإثنين على هدم عشرات الوحدات السكنية العائدة لمواطنين فلسطينيين.

وأكد رفض المملكة للسياسات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والتي تشمل بناء مستوطنات وتوسيع القائم منها ومصادرة الأراضي والهدم وطرد السكان وغيرها من السياسات والإجراءات الهادفة للتهجير القسري للسكان.

وأضاف "القضاة" أن كل هذه الإجراءات تتعارض بشكل صارخ مع الاتفاقات الموقعة بين إسرائيل والفلسطينيين والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

وطالب إسرائيل بالوقف الفوري لهذه الممارسات التي تعمق اليأس وتزيد التوتر وتؤثر بشكل جوهري على حل الدولتين، السبيل الوحيد للسلام والاستقرار في المنطقة.

وباشرت القوات الإسرائيلية باكرًا صباح الإثنين، هدم منازل فلسطينيين تعتبرها غير قانونية الى جنوب القدس الشرقية، وعلى مقربة من السياج الفاصل بين القدس والضفة الغربية المحتلة.

وطوق مئات العناصر من الشرطة والقوات الإسرائيلية فجرًا، أربعة مباني على الأقل في منطقة صور باهر الواقعة بين القدس والضفة الغربية، والتي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، فيما قال مسؤول إسرائيلي إن العملية ستنتهي اليوم وتشمل 12 مبنى.
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