ملتقى الهناجر يحتفل بثورة 23 يوليو

في إطار احتفالات الثقافة المصرية بذكرى ثورة 23 يوليو. ينظم ملتقى "الهناجر" الثقافي، ندوة عن "ثورة يوليو.. تاريخ ومستقبل" اليوم الإثنين الموافق 22من يوليو الجاري في تمام السابعة مساءً بمركز "الهناجر" للفنون بدار الأوبرا.



يشارك فى الملتقى الدكتور خلف الميرى، أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة عين شمس، والكاتب الصحفى الدكتور محمود بكرى، والناقدة الفنية خيرية البشلاوى، والعميد محمد نبيل رئيس تحرير سلسلة العبور، بمصاحبة فرقة الدكتور أحمد عواد الموسيقية، وتدير الندوة الناقدة الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى.