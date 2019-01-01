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عالم

الجامعة العربية: هدم الاحتلال مبانى المقدسيين"جريمة حرب"

الإثنين 22/يوليه/2019 - 04:43 م
جريدة الدستور
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أدان السفير الدكتور سعيد أبوعلي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، بأشد العبارات، جرائم الهدم في "واد الحمص" في "صور باهر "جنوب شرق القدس، حيث شرعت إسرائيل فى هدم عشرات البنايات السكنية التي تأوي مئات الأفراد من المواطنين المقدسيين.

وأكد السفير أبوعلي، في تصريح له، اليوم الإثنين، أن هذه الجريمة تأتي في سياق استمرار العدوان السافر والممنهج المتصاعد الذي يستهدف الشعب الفلسطيني وجودًا وحقوقًا، خاصة في القدس بشكل غير مسبوق، واستمرارًا لسياسة التهجير القسرى للفلسطينيين من المدينة.

وشدد على أن ما يجري في القدس ما هو إلا جريمة حرب وتطهير عرقي وجريمة تهجير قسري رسمي ومعلن هي الأخطر في سلسلة هذه الجرائم المتواصلة منذ عقود.

وطالب "أبوعلي"، المجتمع الدولي بأن يقف أمام مسئولياته لوضع حد وفوري لهذا العدوان بحق الشعب الفلسطينى ومدينة القدس، والتصدي لجرائم الاقتلاع والترحيل القسري بصورة سريعة وحاسمة تقتضيها خطورة الجرائم المرتكبة، التي تصنف دون أدني شك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في تحد صارخ لقرارات الشرعية الدولية كافة، إضافة إلى الاتفاقيات التعاقدية الثنائية، حيث إن المباني المستهدفة تقع ضمن المنطقة المصنفة أ، ومستوفية لجميع التراخيص الرسمية والأوراق الثبوتية.

وأعاد "أبوعلي" تأكيد أهمية أن يتدخل المجتمع الدولي ومؤسساته، خاصة مجلس الأمن ومحكمة الجنايات الدولية، لإعمال قواعد القانون الدولي، لإجبار إسرائيل على وقف هذه الجرائم ومساءلتها ومحاسبتها عليها، خاصة أن الإفلات الدائم من العقاب والمساءلة هو تشجيع لكي يواصل الاحتلال جرائمه بكل ما يرتبه ذلك من تداعيات وانعكاسات على الأمن والاستقرار في المنطقة.
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