حبس عاطل متهم بذبح والده في السيدة زينب

أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، اليوم الإثنين، بحبس عاطل متهم بذبح والده بسبب خلافات بينهما، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير حول سبب الوفاة وكيفية حدوثها، والتصريح بدفنه، كما أمرت رجال المباحث باستكمال تحرياتهم حول الواقعة.



كان رئيس مباحث السيدة زينب قد تلقى بلاغًا يفيد بمقتل "جلال فهمي" 60 سنة، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجله "محمد جلال"، 37 سنة، مسجل خطر، بسبب خلافات بينهما، ولاذ بالفرار.



وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم القبض على المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.