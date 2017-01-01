الإحصاء: صادرات مصر من الخضر المجمدة تتخطى 50 مليون دولار

أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر من خضر مجمدة او مبرده تراجع إلي 53.9 مليون دولار خلال الفترة بين شهري يناير وأبريل 2019 مقابل 58.9 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بإنخفاض قدره 4.9 مليون دولار خلال عام.



وأضاف جهاز الإحصاء، أن قيمة الصادرات من بصل مجفف سجل ارتفاعًا طفيفًا إلي 8.3 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولي من عام 2019 مقابل 8 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، بزيادة قدرها 338 ألف دولار.



كان الإحصاء، قد أعلن تراجع جملة الصادرات المصرية لدول العالم إلي 10 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير وأبريل 2019 مقابل 10.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بإنخفاض قدره 69.9 مليون دولار خلال عام.