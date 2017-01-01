الإثنين 22 يوليه 2019 الموافق 19 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

مصر

الإحصاء: صادرات مصر من الخضر المجمدة تتخطى 50 مليون دولار

الإثنين 22/يوليه/2019 - 03:51 م
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
طباعة
ads
أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر من خضر مجمدة او مبرده تراجع إلي 53.9 مليون دولار خلال الفترة بين شهري يناير وأبريل 2019 مقابل 58.9 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بإنخفاض قدره 4.9 مليون دولار خلال عام.

وأضاف جهاز الإحصاء، أن قيمة الصادرات من بصل مجفف سجل ارتفاعًا طفيفًا إلي 8.3 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولي من عام 2019 مقابل 8 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، بزيادة قدرها 338 ألف دولار.

كان الإحصاء، قد أعلن تراجع جملة الصادرات المصرية لدول العالم إلي 10 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير وأبريل 2019 مقابل 10.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بإنخفاض قدره 69.9 مليون دولار خلال عام.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 19 ساعة

"عيب يا عمر".. الباز يطالب عمر طاهر بالاعتذار عن سخريته من رئيس الوزراء

منذ حوالي 3 ساعات

"الزمالك اليوم" مهدد بالإيقاف.. اجتماع لحسم العقوبات بالأعلى للإعلام

منذ حوالي 19 ساعة

هل تعمد رياض محرز تجاهل رئيس الوزراء في نهائي أمم أفريقيا؟

منذ حوالي 18 ساعة

محمد الباز يتحدث عن "مقال الحسين"

ads

الصور

image description

توقيع بروتوكول بين الأهلي واليونيسيف لدعم حقوق الأطفال فى مصر

image description

في ليلة سقوط الزمالك أمام الجونة.. "الدستور" ترصد أهم لقطات المباراة

image description

أبو هشيمة وجمال مبارك والسقا يشاركون في عزاء أرملة الراحل إبراهيم سعده

image description

صور افتتاح جراج روكسي

image description

ضبط مصنع حلويات دون ترخيص ببرج العرب في الإسكندرية

ads

الأكثر قراءة

البدرى يتقدم باستقالته من بيراميدز ويعود للتدريب

"الزمالك اليوم" مهدد بالإيقاف.. اجتماع لحسم العقوبات بالأعلى للإعلام

تعنت بريطاني جديد ضد مصر.. صحف إنجليزية: مطار القاهرة آمن ومعلومات مغلوطة تعطل آلاف السياح

مصدر مقرب من الخطيب يكشف تفاصيل صفقات الأهلي المرتقبة

ستوديو

رانيا منصور ودانا حمدان يشعلان "إنستجرام" (شاهد)

محمد قماح يوجه رسالة شكر لجمهوره (شاهد)

فيديو.. الهند تطلق مركبة فضائية إلى القمر لاكتشاف جانبه الغامض

كيت ميدلتون تحتفل بعيد ميلاد الأمير جورج

ads

رياضة

برشلونة يبخر أحلام نيمار بالعودة لـ"كامب نو"

بافارد: لا أشعر بالقلق مع العملاق البافاري بارين ميونخ

مصدر يكشف تفاصيل مفاوضات مرتضى منصور مع حسام البدري

مبابي يصدم باريس سان جيرمان بقراره

الرئيس نيوز

"المادة 23".. ما سر استقالات بعض موظفي الضرائب مؤخرا؟

إنفوجراف.. مخصصات توفير حياة كريمة للمواطنين فى الموازنة الجديدة

«العصار» يبحث خطوات إقامة مصنع بالإنتاج الحربي لعربات السكك الحديدية

الأربعاء.. الحكومة تعقد أول اجتماعاتها بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة

منوعات

صغار التماسيح تنتشر حول محطة الطاقة النووية بولاية فلوريدا الأمريكية

المئات يحتجون على بناء أكبر تلسكوب في هاواي الأمريكية

متحف منطقة الخليج يحتفل بالذكرى الـ50 لهبوط أبولو 11 على القمر

حيلة صغيرة للحصول على نوم هادي

كشكول

"غاب اللقب فضاعت الدرجات".. معاناة طلاب الثانوي في كنترول التظلمات

للشهادات المعادلة.. لماذا اشترطت "التعليم العالي" مستند الإقامة بالتنسيق؟

"عقل"يطمئن على سير اختبارات مدارس المتفوقين STEM بجنوب سيناء

إنشاء مكتب للتعاون الدولي بـ"ألسن عين شمس"

إسلام سياسي

تقرير جديد لمرصد الأزهر حول "ظاهرة التطرف والعنف الأسري"

المؤبد لـ11 متهمًا والمشدد 15 عامًا لـ2 آخرين بقضية "داعش حلوان"

رئيس بلدية إسطنبول يتوعد الإخوان الهاربين

صحيفة إماراتية تتساءل: ألا تستحي قطر من دفاعها عن الإرهاب؟

مقالات الرأي
عمرو خالد
الرزق.. دعاء وأخذ بالأسباب «1»
محمود عابدين
كيف أصبحت روسيا صديقًا للقرد التركى؟
سيد عبدالقادر
وليمة على جثة الوطن
د.أحمد الخميسى
فيسبوك.. بدل المخبر أبوبالطو
المزيد

الثقافة

"صالون سبت النور" نشاط مناهض للفكر المتطرف ينطلق من دار "ميريت"

افتتاح معرض استعادى للفنان سعد زغلول بأتيليه القاهرة

29 يوليو.. حفل إطلاق ومناقشة "بياصة الشوام" في دار العين

"قضايا المراهقة وثورة يوليو" فعاليات ثقافية بشمال سيناء

صفحتنا ع الفيس بوك