معارض قطرى: "الحمدين" سيعيد قطر إلى الوراء

استنكر المعارض القطري فهد بن عبدالله آل ثاني، استمرار نظام الدوحة في تحالفه مع إيران رغم ممارساتها الأخيرة في دول المنطقة، مؤكدًا أن سياسات "الحمدين" ستعيد قطر إلى الوراء.



وقال "بن عبدالله آل ثاني" في تغريدة على صفحته الشخصية بموقع التدوينات الصغيرة "تويتر": "تم خنق نظام الملالي في إيران، ودخل في نفق مظلم سينتهى به إلى الزوال سواءً بضربة عسكرية أو ثورة شعبية".



وأضاف: "طبعًا لو كان فيه ذرة حكمة عند عصابة الدوحة، ما تحالفوا مع دولة تفتخر بتمزيق لبنان والعراق واليمن والدول العربية"، وتساءل قائلًا: "ما هي فائدة تحالفهم مع غير الشريفة؟!"، في إشارة ضمنية إلى طهران.



وتابع: "كل شعب قطر مع السعودية، ولا يرضون بما يفعله تنظيم الحمدين ضد إخوتنا وجيراننا في المملكة "قبلة المسلمي".



واستطرد قائلًا: "عصابة الدوحة سرقت مقدراتنا ومليارات النفط والغاز.. عصابة الدوحة تحضر موظفين من كل أنحاء العالم وتترك القطري يٌفصل من وظيفته"، وأكد قائلًا: "سيعيدون قطر سنين طويلة للوراء".