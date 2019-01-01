شادي محمد يتهم زوجته وشقيقها بسرقة شقته

اتهم شادي محمد، لاعب النادي الأهلي السابق، زوجته وشقيقها بسرقة محتويات شقته في مدينة نصر.



تلقى اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، إخطارًا من المقدم حسام نصر، رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر مفاده تلقيه بلاغا من اللاعب شادي محمد، لاعب النادي الأهلي السابق، مفاده سرقة شقته واختفاء ميداليات ودروع وأشياء أخرى، واتهم زوجته وشقيقها باقتحام الشقة وسرقة تلك الأشياء.



تم تحرير المحضر رقم 16276 لسنة 2019 مدينة نصر أول، وتولت النيابة العامة التحقيق.