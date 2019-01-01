إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بمطروح

أصيب 6 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، في حادث تصادم سيارتين بين مارينا 4 و5 بطريق الإسكندرية - مطروح الساحلي، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وحصلت "الدستور" على أسماء المصابين وهم: "حماده سامي محمد عيسى 20 سنة، بدر بخيت 45 سنة، محمد السيد جابر 22 سنة، إبراهيم عصام رمزي 33 سنة، محمود سلامة عفيفي 30 سنة، أحمد خالد عبدالسلام 23 سنة.



وقال الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة في مطروح، إنه تم نقل المصابين إلى مستشفى العلمين المركزي، وتلقوا العلاج فور وصولهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.