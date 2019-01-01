رئيس موريتانيا يهنئ السيسي بذكرى ثورة يوليو المجيدة

هنأ الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، اليوم الإثنين، الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الـ 67 لثورة 23 يوليو المجيدة.



وقال الرئيس الموريتاني - في برقية التهنئة التي بثتها الإذاعة الموريتانية -: "فخامة الرئيس وأخي العزيز بمناسبة احتفال جمهورية مصر العربية بعيدها الوطني، يسرني أن أعبر عن أحر التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والعافية لفخامتكم وبالمزيد من التقدم والرخاء للشعب المصري الشقيق، كما أغتنم هذه المناسبة السعيدة لأعرب لكم مجددا عن حرصنا الوطيد على تطوير وتعزيز عرى الأخوة والتعاون المتميزة التي تجمع بين موريتانيا ومصر بما يخدم المصالح المشتركة لشعبينا الشقيقين".