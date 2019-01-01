شاب يشنق نفسه لمروره بأزمة نفسية في الشرقية

تخلص شاب من حياته بشنق نفسه في شباك غرفة نومه، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الأحرار التعليمي بالشرقية.



تلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة الزقازيق، باستقبال مستشفى الأحرار بالزقازيق "عماد. ع" 28 سنة، مقيم في كفر أبو حسين بدائرة مركز الزقازيق "جثة هامدة".



وأفادت التحريات الأولية، بأنه يعاني من حالة نفسية سيئة، كانت سببًا لإنهاء حياته شنقًا، وتم تحرير المحضر اللازم.