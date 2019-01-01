محامية "فتاة العياط": تقرير الطب الشرعي أكد عذريتها

قالت المحامية دينا المقدم، التي تتولى الدفاع عن فتاة العياط، إن تقرير الطب الشرعي أثبت أن موكلتها "عذراء".



وأضافت المحامية عبر صفحتها الشخصية "فيس بوك"، أعلن أن التقرير الذي ورد إلينا منذ قليل أثبت أن الفتاة "أميرة" عذراء.



يذكر أن القضية بدأت أحداثها أثناء دخول طفلة مركز شرطة العياط تحمل سكينًا في يدها ملطخ بالدماء وتخبر القوات الأمنية بأنها قتلت سائقًا حاول التعدي عليها جنسيًا.



وبانتقال القوات الأمنية للمكان عثروا على جثة السائق وبالاستعلام من الفتاة قررت بعد مناقشات عدة أنها حضرت في موعد عاطفي مع صديقها بحديقة الحيوان بالجيزة وأن صديقها اصطحب معه صديقا آخر له "المتهمان في الواقعة" وأثناء تواجدهما بالحديقة وبسبب الزحام تاهت الفتاة من صديقها.