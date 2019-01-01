ضبط سائق ميكروباص أساء معاملة الركاب فى المحلة

تمكنت مباحث مرور المحلة الكبرى بمديرية أمن الغربية، من ضبط سائق سيارة ميكروباص، قطع خط السير، وعامل المواطنين بطريقة سيئة.



تلقى العميد ماجد ناشد، مدير إدارة مرور الغربية، إخطارًا من المقدم فادى ملاك، رئيس مرور المحلة الكبرى، بورود بلاغات من المواطنين بتقطع سائق سيارة ميكروباص خط الهياتم، خط السير من ميدان الشون وحتى العلو، ومعاملة المواطنين بطريق سيئة.



على الفور أعد كمين برئاسة الرائد محمود أبوالمكارم، رئيس مباحث مرور الغربية، والقوة المرافقة له، وتم ضبط السائق وسحب رخصة القيادة والسرفيس، وتحرر محضر بالواقعة لإخطار النيابة المختصة، والتي أمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.