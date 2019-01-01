أمير مكة يبحث آخر استعدادات المملكة لموسم الحج

استقبل الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة في جدة، وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، لبحث آخر استعدادات موسم الحج وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".



واستمع الأمير خالد الفيصل إلى شرح عن خطة وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد لموسم حج العام الحالي، ومن بينها: برنامج خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن، بالإضافة إلى أعمال تطوير وتهيئة المواقيت لاستقبال ضيوف الرحمن.



كذلك تأهيل مساجد المشاعر المقدسة، وتجهيز مساجد مكة المكرمة لاستيعاب المصلين خلال موسم الحج، إلى جانب تأهيل الدعاة، وإقامة الندوات، والمحاضرات التوعوية للحجيج، كما أتطلع أيضًا على أعمال الوزارة في المنطقة.