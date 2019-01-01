ترامب: إعلان إيران ضبط جواسيس أمريكيين غير صحيح

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامت، إن تقرير إيران عن اعتقال جواسيس وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) غير صحيح تمامًا.



وتابع ترامب من خلال حسابه الرسمي على "تويتر"، أن حقيقة هذه التصريحات "صفر"، وهي فقط المزيد من الأكاذيب والدعاية، مثل طائرتهم التي سقطت دون طيار التي وضعها نظامهم الذي فشل بشكل سيئ وليست لديه فكرة عما يجب القيام به.

