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الكرازة

إيبارشية طهطا تحتفل بعيد القديسين كيرياكوس وأمه يوليطه

الإثنين 22/يوليه/2019 - 03:13 م
جريدة الدستور
تريزة شنودة
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احتفلت إيبارشية طهطا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية بسوهاج اليوم الاثنين، بعيد استشهاد القديسين كيرياكوس وامه يوليطه من خلال القداس الإلهي.

وترأس صلوات القداس الإلهي لعيد استشهاد القديسين كيرياكوس وأمه يوليطه والأنبا اولوجيوس أسقف ورئيس دير الأنبا شنودة العامر بسوهاج.

وشارك بالحضور الألاف من أقباط الإيبارشية والكهنة والشمامسة في قداس وعشية استشهاد القديسين.

ويعتبر القديس كيرياكوس من أصغر شهداء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القديسين حيث استشهد وعمره 3 سنوات مع والدته الام يوليطه بعد إنكارهما لإعتناقهما المسيحية ورفضهم عبادة الاوثان بذلك الوقت، وتحتفل الكنيسة بعيد استشهادهما سنويًا في يوم 22 يوليو تذكار الاستشهاد بعام 305م، ويوجد كنيسة على اسم القديسين بساحل طهطا بسوهاج.
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