محمد صلاح يبدء سباق ليفربول أمام "سيتي" و"ماني" يغيب

أعلن نادي ليفربول أنّ مهاجمه السنغالي ساديو ماني سيلتحق بالفريق قبل انطلاقة الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه سيغيب عن مباراة مانشستر سيتي، فيما سيبدأ محمد صلاح المشاركة أمام مانشستر ستي.



وذكر النادي في بيان له أنّ مهاجمه السنغالي سيغيب عن مباراة الدرع الخيرية التي ستجمعه "بمانشستر سيتي" لكنه سيكون حاضرًا في أولى مباريات الفريق في الدوري إذ سينضم إلى تدريبات الفريق في الخامس من شهر أغسطس المقبل.



وكان "ماني" الذي ساهم في تتويج "ليفربول" بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم السابق قد شارك مع منتخب بلاده السنغال في كأس الأمم الإفريقية وقاده للوصول إلى المباراة النهائية قبل أن يخسر أمام "الجزائر".



وسيحاول النجم السنغالي قيادة" ليفربول" إلى أول ألقابه في الموسم الجديد، وذلك عندما يواجه "الريدز" نظيره تشيلسي في الرابع عشر من أغسطس المقبل في مباراة كأس السوبر الأوروبية

