ننشر أسماء المحكوم عليهم فى قضية "طلاب داعش"

حصل "الدستور" على أسماء المتهمين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد والمشدد من محكمة جنايات الجيزة، الإثنين، لاتهامهم بالانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا والعراق، وتلقي تدريبات قتالية للقيام بعمليات عدائية داخل البلاد.



والمتهمون الـ11 الصادر بحقهم حكم بالمؤبد هم: محمد جمال الدين، محمد رأفت جمال، أحمد عبدالغنى، أحمد محمود، عاصم أحمد، على أحمد زكريا، عمر أحمد، خالد محمد الشباس، عمرو محسن، عمر ياسر، عمر خالد محمود.



والمتهمان الصادر بحقهما حكم بالسجن المشدد 15 سنة، هما وليد منير إسماعيل، أحمد رأفت، والمتهم الصادر بحقه حكم بالحبس 3 سنوات هو عمر رأفت، والمتهم الصادر بحقه عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها هو على الدين محمد.



صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة الرشيدي وعضوية المستشارين محمد كامل عبدالستار، وسامح سعيد، وأمانة سر محمود متولى، وسعيد شلبى، وجمال أحمد.



تضمن أمر الإحالة أن المتهمين خلال الفترة من 2016 حتى 2018 بدائرة قسم حلوان، أسس وتولى المتهم الأول "وليد منير" قيادة جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.



وكانت أهداف الجماعة الدعوة إلى تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه وتغيير النظام الحاكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف المنشآت العامة، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تنفيذ أغراضها، بينما حرض المتهم الثاني "محمد جمال" المتهم الأول على ارتكاب الجرائم الإرهابية.