إصابة 4 أشخاص في حريق مقهى بالشرقية

أصيب 4 أشخاص، منذ قليل، في حريق نشب بمقهى شعبي بمدينة القرين بالشرقية.



تلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية، يفيد بنشوب حريق بمقهى شعبي، بمركز ومدينة القرين، أسفر عنه إصابة 4 أشخاص.



وتبين أن الحريق وقع بسبب انفجار أسطوانة غاز، وتم الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده، وتم نقل المصابين إلى مستشفى فاقوس المركزي، لتلقي العلاج، وجار تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.