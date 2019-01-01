تونس تستضيف أعمال مؤتمر رؤساء أجهزة "الإعلام الأمنى"

يفتتح الدكتور محمد بن علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، بعد غدٍ الأربعاء بمقر الأمانة العامة بتونس، فعاليات المؤتمر العربي الثالث عشر لرؤساء أجهزة الإعلام الأمني العرب.



وأفاد بيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، اليوم الإثنين، بأنه يشارك في أعمال المؤتمرـ ممثلون عن وزارات الداخلية في الدول العربية، وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.



وسيناقش المؤتمر عددًا من البنود المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها: أثر الألعاب الإلكترونية في ارتكاب الجريمة والإرهاب، وتصور لهيكل إداري نموذجي موحد لأجهزة الإعلام الأمني بالدول العربية، وتوصيف وظيفي للعاملين بها، وتأثير الشائعات عبر مواقع "التواصل الاجتماعي " على الأمن الوطني للدول العربية، ودور الإعلام الأمني لمواجهتها.



وسيستعرض المؤتمر أيضا التجارب "المتميزة " لعدد من الدول العربية في استخدام الإعلام لمكافحة الإرهاب.



ومن المنتظر أن يعقد عقب المؤتمر، الاجتماع الخامس للجنة المشتركة بين أجهزة الإعلام الأمني ووسائل الإعلام العربية، يومي الخميس والجمعة المقبلين، وذلك بمشاركة ممثلي أجهزة الإعلام الأمني في وزارات الداخلية العربية، وممثلين عن بعض وسائل الإعلام العربية.



وسيناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات من بينها: مشروع استراتيجية للتعامل الإعلامي مع قضايا التطرف والإرهاب، ومشروع مدونة قواعد سلوك للتعامل الإعلامي مع الأحداث الإرهابية، بالإضافة إلى دور أجهزة الإعلام الأمني في توفير المعلومات حول الأحداث الأمنية لوسائل الإعلام.



كما أنه من المقرر أن يستعرض الاجتماع تجارب عدد من الدول العربية في تعزيز التعاون بين أجهزة الإعلام الأمني ووسائل الإعلام العربية.



وسترفع الأمانة العامة توصيات المؤتمر والاجتماع إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب، لاتخاذ ما يراه مناسبًا بشأنها- وفق البيان.