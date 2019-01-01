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حوادث

حبس منجد عامين و6 أشهر بتهمة انتحال صفة ضابط في الإسكندرية

الإثنين 22/يوليه/2019 - 03:00 م
جريدة الدستور
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، الإثنين، بمعاقبة منجد بالسجن لمدة عامين ونصف، بعد اتهامه بانتحال صفة ضابط شرطة وسرقة بائعة مناديل.

صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى علي عامر، وعضوية كل من المستشارين مصطفى عطية درويش، ومسعد فتحي رفاعي وسكرتير الجنايات أحمد شعبان رجب.

ترجع أحداث القضية رقم 7465 لسنة 2019 جنايات العطارين، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة العطارين يفيد بورود بلاغ من بائعة مناديل تفيد بسرقة متعلقاتها.

توصلت تحريات ضباط قسم شرطة العطارين إلى انتحال المتهم "ص.ش.أ" منجد، صفة ضابط شرطة، حيث استوقف المجني عليها "ص.م.ع"، بائعة مناديل، أثناء تجولها ليلا لبيع المناديل، وفتشها تفتيشًا ذاتيًا ولامس جسدها وعندما سألته عن صفته ادعى أنه ضابط شرطة وأنه سوف يحرر لها محضر تسول وهددها بسلاح أبيض مقص واستولى على المبلغ المالي بحوزتها "500 جنيه" وهاتف محمول وفر هاربًا.

بتقنين الإجراءات تم القبض عليه وبعرضه على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها المتقدم.
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