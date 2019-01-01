تقدم المصريتين ميار شريف وساندرا سمير بالتصنيف العالمي للتنس "سيدات"

شهد التصنيف العالمي للتنس لمنافسات فردي السيدات، الصادر اليوم الإثنين، تقدم لاعبيتين مصريتين، حيث صعدت ميار شريف 7 مراكز، لتحتل المرتبة 418 عالميا والثانية عربيا، كما صعدت ساندرا سمير 65 مركزا دفعة واحدة، لتحتل المرتبة 448 عالميا والرابعة عربيا.

وتراجعت التونسية أُنْس جابر مركزا واحدا، لتأتي في المرتبة 59 عالميا والأولى عربيا، فيما تراجعت العمانية فاطمة النبهاني 9 مراكز، لتأتي في المرتبة 444 عالميا والثالثة عربيا.

وفيما يخص المراكز العشرة الأولى عالميا، حافظت الأسترالية آشلي بارتي على صدارتها للتصنيف العالمي، والذي جاء كالتالي:

1. آشلي بارتي 6605 نقطة

2. نعومي أوساكا 6257 نقطة

3. كارولينا بليسكوفا 6055 نقطة

4. سيمونا هاليب 5933 نقطة

5. كيكي بيرتنز 5130 نقطة

6. بيترا كفيتوفا 4785 نقطة

7. إلينا سفيتولينا 4638 نقطة

8. سلون ستيفنز 3802 نقطة

9. سيرينا وليامز 3411 نقطة

10. أرينا سابالينكا 3365 نقطة