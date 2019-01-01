مقتل 4 من "القوات الديمقراطية المتحالفة" شرق الكونغو

لقى 4 من "القوات الديمقراطية المتحالفة الأوغندية" "المتمردة" مصرعهم، في عملية عسكرية نفذها الجيش في الكونغو الديمقراطية، في شرق البلاد.



وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش الكونغولي بشمال كيفو- حسبما ذكر راديو "إفريقيا 1"، اليوم الاثنين- إن 4 أفراد من جماعة القوات الديمقراطية المتحالفة الأوغندية قتلوا في العملية العسكرية التي نفذها الجيش الكونغولي ضدهم في منطقة "ماجبوكو".



وأضاف أن جماعة "القوات الديمقراطية المتحالفة الأوغندية" قتلت اثنين من المدنيين في هجوم على قرية "مايمويا"، الواقعة على بعد 15 كيلومترا من "ماجبوكو"، كما قامت باختطاف 3 أشخاص خلال توغلهم في القرية.