الاستثمار والخدمات يهبطان ببورصة البحرين بختام تعاملات اليوم

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة 0.24% خاسرًا 3.62 نقطة ليغلق عند مستوى 1534.16 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والاستثمار والخدمات.



وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 1.7 مليون سهم، بقيمة قدرها 267 ألف دينار بحريني.



وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 10.92%، بضغوط هبوط سهم مصرف السلام- البحرين بنسبة 1.12%، بنك البحرين الإسلامى بنسبة 0.83%، البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.53%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انحفاض 2.07% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 2.80%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.32% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%.