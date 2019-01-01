حزب زيلينسكى يعلن الفوز بالأغلبية فى الانتخابات البرلمانية

أعلن حزب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الفوز بالأغلبية المطلقة بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم أمس.



وحصل حزب "خادم الشعب" الذي ينتمى له زيلينسكي، والذي يحمل نفس اسم البرنامج التليفزيوني الذي كان يقدمه، وقاده إلى ارتقاء أعلى منصب سياسي بالبلاد، على نحو 40% من أصوات القوائم الحزبية.



وبإضافة عدد المرشحين الذين يتم انتخابهم بطريقة مباشرة، يبدو أن الحزب قد حصل على الأغلبية بأكثر من 240 مقعدًا من بين الـ424 مقعدًا التي سيتم شغلها في البرلمان.



وقال أولكسندر كورنيينكو، مدير الحملة الانتخابية للحزب، في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الرسمية، إن الحزب يتوقع الفوز بما يتراوح بين 125 و127 مقعدًا من المقاعد التي يتم انتخاب شاغليها بصورة مباشرة و121 أو122 من مقاعد القوائم الحزبية.



وكان زيلينسكي قد دعا لانتخابات مبكرة بعد فترة وجيزة من تنصيبه قبل شهر، خاصة في ظل أن أغلب أعضاء البرلمان كانوا من الموالين للقيادة السابقة.



وقال الخبير السياسي ديار أوتال: "لقد قادت هذه الانتخابات إلى تجديد شامل للنظام السياسي في أوكرانيا"، حيث إن حزب زيلينسكي لا يضم سياسيين ناشطين سابقين.



وأضاف أوتال: "هذه فرصة لأوكرانيا للتخلص أخيرًا من هيمنة أقليتها الحاكمة، التي ظلت تحبط أجندة الإصلاح".