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عالم

إكسبرس: لا توجد آلية لطرد تركيا من ناتو.. وأردوغان خطر

الإثنين 22/يوليه/2019 - 02:19 م
جريدة الدستور
إسراء صلاح الدين
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أكدت صحيفة "إكسبرس" البريطانية، أن تركيا وضعت "ناتو" في مأزق بعد شراء أنظمة الدفاع الصاروخية الروسية "S-400".

وتابعت أن "ناتو" يواجه أكبر أزماته منذ عقود، بعد أن تحدت تركيا التحالف، وفقًا لمصادر أمريكية كبرى.

وأضافت أن تركيا تعد عضوا رئيسيا في التحالف، والأنظمة الروسية يمكن أن تتبع أهدافا متعلقة بالتحالف وتسقطها.

وقال الجنرال جاك كين، نائب رئيس الأركان السابق للجيش الأمريكي والمستشار الحالي لدونالد ترامب: "إن الولايات المتحدة محقة في إلغاء بيع طائرات F -35 إلى تركيا، لكن هذا يمثل مشكلة حقيقية بالنسبة لحلف شمال الأطلسي".

وتابع: "شراء أنظمة دفاع صاروخية من قبل دولة عضو في ناتو أمر غير مقبول، لم نواجه توترًا مثل هذا بين دول ناتو منذ عقود".

وأضاف أن هذه الصفقة تثير المخاوف بشأن التعاون العسكري المستقبلي بين واشنطن وأنقرة، حيث قال إريك إدلمان، السفير الأمريكي السابق في تركيا، الذي عمل أيضًا في البنتاجون: "العلاقات الأمريكية التركية تدخل في أزمة خطيرة، وأظن أنها ستكون عميقة وطويلة الأمد".

وتابع: "لم تكن تركيا حليفًا موثوقًا لناتو لبعض الوقت، لكن لا توجد آلية لطرد الحلفاء الأشرار".
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