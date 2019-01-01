اعتقال 4 صحفيين فرنسيين خلال تغطيتهم احتجاجات الفحم في أستراليا

ألقت الشرطة الأسترالية القبض على 4 صحفيين فرنسيين؛ بتهمة التعدي على خط سكة حديد خلال تغطيتهم متظاهرين يحظرون الوصول إلى محطة الفحم التابعة لشركة "أداني إنتربرايز"، بما في ذلك الحاجز المرجاني العظيم في ولاية "كوينزلاند" شمال البلاد.



وقالت شرطة "كوينزلاند"- حسبما ذكر راديو "أوروبا 1"، اليوم الاثنين- إنه تم اعتقال 7 أشخاص عقب الاحتجاجات التى وقعت صباح، اليوم الإثنين، من بينهم أربعة فرنسيين من قناة "فرانس 2" العامة الفرنسية، تبلغ أعمارهم 29 و30 و32 و39 عاما، مشيرة إلى أن الشرطة الأسترالية وجهت اتهامات لثلاثة أستراليين، ومن المقرر أن يمثل المتهمون السبعة أمام المحكمة يوم 3 سبتمبر المقبل.



وكانت مجموعة النشطاء المعروفة باسم "فرونت لاين أكشن أون كول" قد نظمت احتجاجا في ميناء "أبوت بوينت"، وهي محطة لتحميل الفحم يديرها منجم "آداني" للفحم، الواقع بالقرب من الحاجز المرجاني العظيم، وتزن أكثر من 20 مليار دولار أسترالي (12 مليار يورو).