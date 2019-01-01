أبوردينة: السلطة ستتخذ قرارات مصيرية حول الاتفاقيات مع إسرائيل

أكد نائب رئيس الوزراء الفلسطينى ووزير الإعلام والناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبوردينة، اليوم الإثنين، أن القيادة الفلسطينية ستعقد خلال الأيام المقبلة سلسلة اجتماعات هامة، ردا على عمليات الهدم التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلى، في حي واد الحمص في بلدة صور باهر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.



وأضاف أبوردينة، أن القيادة الفلسطينية ستتخذ خلال هذه الاجتماعات قرارات مصيرية بشأن العلاقة مع إسرائيل والاتفاقات الموقعة معها، وفقا لوكالة وفا.



وأوضح أبوردينة أن الرئيس محمود عباس، حذر مرارا وتكرارا من أن الجانب الفلسطيني لا يمكنه الاستمرار بالالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل إذا بقيت مصرة على عدم الالتزام بها، مشددا على ضرورة أن يتحمل الجميع مسئولياتهم كافة، بما في ذلك إسرائيل كسلطة احتلال.