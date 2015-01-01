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عالم

دبلوماسي روسي: اجتماع "الخماسية" وإيران بشأن الاتفاق النووي يُعقد الأحد

الإثنين 22/يوليه/2019 - 02:06 م
جريدة الدستور
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أعلن ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف اليوم الإثنين، أن اجتماع "الخماسية" الدولية (روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا) بجانب إيران بشأن بنود الاتفاق النووي الإيراني سيعقد يوم الأحد المقبل في فيينا على مستوى المديرين السياسيين.

وقال أوليانوف- في تصريحات له - إن اجتماع الخماسية وإيران سيعقد يوم 28 يوليو في فيينا.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جين شوانج في وقت سابق اليوم أن بكين تدرس مسألة مشاركة وفدها في الاجتماع القادم بشأن الاتفاق النووي الإيراني في فيينا.

يذكر أنه قبل 4 سنوات في 14 يوليو 2015، أعلنت الدول الست (بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيران) الاتفاق على خطة العمل الشاملة المشتركة، وكان هذا الاتفاق التاريخي ينص على رفع العقوبات مقابل تقييد البرنامج النووي الإيراني، ولم تستمر الصفقة في شكلها الأصلي حتى لمدة ثلاث سنوات، حيث إنه في مايو 2018، أعلنت الولايات المتحدة انسحابا أحاديًا منها واستئناف فرض العقوبات الصارمة ضد طهران.

وفي ذكرى انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة، أعلنت إيران إنهاء تنفيذ عدد من بنود الصفقة النووية من حيث تخصيب اليورانيوم والماء الثقيل، وعلى وجه الخصوص، تجاوزت إيران سقف احتياطي اليورانيوم منخفض التخصيب البالغ 300 كيلو جرام في المرحلة الأولى من تخفيض الالتزامات.

وفي وقت لاحق، أعلنت السلطات في طهران إطلاق مرحلة ثانية من تخفيض الالتزامات بموجب الاتفاق النووي بسبب أن الدول الأعضاء في خطة العمل الشاملة المشتركة لم تستطع تلبية مطالب طهران في غضون 60 يومًا.
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