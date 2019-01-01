تراجع إنتاج النفط الليبي إلى أدنى مستوى في 5 أشهر

ذكرت وكالة أنباء "بلومبيرج" أمس، أن إنتاج النفط في ليبيا تراجع إلى ما يصل نحو مليون برميل يوميا، مشيرة إلى أن ذلك يمثل أدنى مستوى منذ نحو خمسة أشهر.



وأضافت أن "ذلك جاء بعد إغلاق صمام خط أنابيب وإغلاق أكبر حقل نفطي في البلاد".



في السياق، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية الحكومية في بيان، أن إعلان القوة القاهرة في حقل الشرارة، الذي يقع جنوب غربي البلاد، قد خفض الإنتاج بمقدار 209 آلاف برميل يوميا.



وأشارت إلى أن تلك الكمية المقتطعة من الإنتاج تصل تكلفتها إلى 19 مليون دولار يوميا.



وأعلنت المؤسسة الوطنية أمس الأول حالة القوة القاهرة، وتوقف عمليات شحن النفط الخام في ميناء الزاوية نتيجة لتوقف الإنتاج في حقل الشرارة النفطي، بسبب إغلاق مشبوه لأحد الصمامات على خط الأنابيب بين منطقة الحمادة وميناء الزاوية.



وأوضحت أن توقف عمليات شحن خام الشرارة بدأ اعتبارا من يوم السبت.



وتابع بيان المؤسسة، أن الخزانة العامة ستتكبد تأمين احتياجات السوق المحلية من المحروقات نتيجة استمرار توقف المصفاة، مشيرا إلى أن الإنتاج في حقل الفيل الذي يقع على مقربة من حقل الشرارة لم يتأثر، موضحا أنه تم إعلام الشركاء التجاريين للمؤسسة بهذه التطورات.



وصرح المهندس مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة قائلا "إن تخريب خطوط الأنابيب وعرقلة عمليات الإنتاج لا تضر فقط بالإيرادات الوطنية النفطية، بل تتسبب أيضا في عرقلة عمليات إمداد المواطنين الليبيين بمستلزماتهم من الطاقة الكهربائية".