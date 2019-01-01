قتلى وجرحى فى قصف للإرهابيين بطرابلس

أسفر قصف لطائرة حربية تابعة لميليشيات إرهابية، عن وجود قتلى وجرحى في منطقة قصر بن غشير جنوب العاصمة الليبية طرابلس.



جاء ذلك وفقًا لـ"سكاي نيوز" ولم ترد تفاصيل أخرى.



يذكر أن الجيش الوطني الليبي أطلق عملية واسعة اليوم الإثنين، لاقتحام العاصمة وتطهيرها من الميليشيات الإرهابية.