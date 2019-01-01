محاصرة العشرات داخل مبنى إثر اندلاع حريق كبير في مومباي

ذكرت تقارير إعلامية أن حريقا كبيرا اندلع، اليوم الاثنين، في مبنى متعدد الطوابق في مومباي، مما أدى إلى محاصرة ما يتراوح بين 50 و100 شخص.



وأظهرت اللقطات التي تم عرضها على قنوات تليفزيونية أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد من المبنى المؤلف من تسعة طوابق، والذي يضم شركة الاتصالات الحكومية (إم. تي. إن. إل).



وذكرت شبكة "نيودلهي تي في" التليفزيونية أن ما يقدر بنحو 100 شخص قد حوصروا في المبنى، بينما قالت محطة "تايمز ناو" إن عدد المحاصرين 50، واقتصر الحريق على الطابقين الثالث والرابع من المبنى الواقع في منطقة باندرا ويست.



وقد بدأت عمليات الإنقاذ، حيث وصلت 14 من سيارات الإطفاء إلى مكان الحادث لإخماد الحريق.

وأفادت التقارير الاعلامية بعدم ورود أي تقارير تفيد بوقوع إصابات بسبب الحريق حتى الان.