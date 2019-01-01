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محافظات

خطة لتطوير كورنيش الأقصر بما يناسب قيمتها التاريخية

الإثنين 22/يوليه/2019 - 02:01 م
جريدة الدستور
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استعرض نائب محافظ الأقصر محمد عبد القادر خيري خطة تطوير كورنيش الأقصر بما يتناسب مع قيمة المحافظة التاريخية ومكانتها السياحية، وذلك خلال الاجتماع للإعداد للخطة المقررة لتطوير الكورنيش التي تابعها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء- خلال الاجتماع الذي عقد أمس الجمعة بحضور وزير التنمية المحلية، ومحافظ الأقصر، والدكتور أيمن عاشور، المهندس الاستشاري للمشروع، وومسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وقال خيري - خلال الإجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الأقصر مع عدد من قيادات المحافظة- إنه في إطار استراتيجية التنمية الشاملة لمدينة الأقصر، والتي تتضمن،الكورنيش، المُتحف المفتوح، والمحاور الرئيسية للمدينة، بالإضافة إلى أن المشروع يشمل تطوير أربعة ميادين مؤدية إلى الكورنيش، حيث يقع هذا المشروع جنوب مدينة الأقصر، بالقطاع المقابل لمعبد الأقصر ومُتحف التحنيط ومبنى المحافظة شمالًا، وفندق "الوينتر بالاس" جنوبًا بطول 1700 متر.

ناقش نائب المحافظ مع القيادات التنفيذية بالمحافظة خلال الاجتماع، الأسلوب الأمثل لتنفيذ الخطة بدقة في وقت زمني محدد وبما يسهم في إظهار الشكل الجمالي للأقصر ويتسق مع الطابع العام للمحافظة، مشددا على أهمية التنسيق بين كافة الجهات لضمان تنفيذ الخطة بشكل سليم.
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