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الثقافة

29 يوليو.. حفل إطلاق ومناقشة "بياصة الشوام" في دار العين

الإثنين 22/يوليه/2019 - 02:00 م
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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تنظم دار العين للنشر حفل توقيع ومناقشة أحدث إصدراتها وهي رواية "بياصة الشوام" للكاتب أحمد الفخراني، في السابعة مساء الإثنين المقبل، بمقر دار العين للنشر 4 ممر بهلر ش قصر النيل، الدور الثالث.

يناقش الرواية الكاتب والصحفي سيد محمود والناقد مصطفى رزق، وتدير المناقشة الدكتورة فاطمة البودي، مدير عام دار العين للنشر.

وفي روايته "بياصة الشوام" يمد أحمد الفخراني نظره إلى أقرب ما يمكن، عميقًا إلى جوهر معيار الجمال وقيمته؛ هو لا يكتفي – إخلاصًا لمهمته في خلق الجمال على غير مثال – برصد المعيش أو بتحليله، هو لا يقف حتى عند إعادة تشكيله.

"سعيد" بطل البياصة الإشكالي لا يرتحل في الأسطورة ولا يعيش التجربة، بل هو نفسه الأسطورة وتجربة الخلق القلقة، "سعيد" لا يسأل ولا يغامر، بل هو بذاته سؤال الأصالة يواجه المكرر والاعتيادي، في أسطورته الواقعية. إن جاز القول.

يعلم هذا البطل الملعون تمامًا أن غايته بعيدة على قربها، مستحيلة على وجوبها، كما يقول "تخبرهم أنك ستنحت عصفورًا، فيجيبونك أن فكرتهم عن العصفور قد اكتملت ولا حاجة بهم للمزيد، تقول لكن عصفوري شيء آخر... لماذا يغفرون شيئًا غريبًا كأصابع جميلة وفاتنة على جسد قبيح ولا يغفرون لي تماثيلي التي لا تشبه العصافير؟".
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